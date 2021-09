Montaner Église Saint-Michel Montaner, Pyrénées-Atlantiques Découvrez les fresques de l’église de Montaner Église Saint-Michel Montaner Catégories d’évènement: Montaner

Pyrénées-Atlantiques

Découvrez les fresques de l’église de Montaner Église Saint-Michel, 18 septembre 2021 10:00, Montaner. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Michel. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez les fresques de l’église de Montaner * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Église Saint-Michel Lavielle, 64460 Montaner Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques

Église du XIVe siècle présentant un ensemble de peintures murales des XIVe, XVe et XVIe siècles. Elle est composée d’une nef de trois travées, d’un chœur polygonal, de croisées d’ogives à profils chanfreinés (sauf berceau en plâtre à la première travée ouest). Le contrebutement des voûtes de nef est assuré essentiellement par un contrefort intérieur sur lequel retombent les arcs d’une niche profonde constituant chapelle latérale. Les murs de la nef pourraient être antérieurs au XVIe siècle, au moins dans certaines de leurs parties. A l’extérieur, la toiture accuse la surélévation du chœur par une disposition de couverture en pavillon à forte pente. La porte d’entrée ouest en arc brisé est surmontée d’un chrisme gravé dans un carré où les mots Rex, Lux et Lex s’entremêlent aux symboles habituels. Dans le chœur, des boiseries Régence encadrent l’ensemble du maître-autel. La totalité des murs est couverte de peintures. Une grande composition représente le Paradis, le Purgatoire et l’Enfer.

