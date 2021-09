Jarnages Église Saint-Michel Creuse, JARNAGES À la découverte de l’église de Jarnages Église Saint-Michel Jarnages Catégories d’évènement: Creuse

À la découverte de l’église de Jarnages Église Saint-Michel, 18 septembre 2021 09:00, Jarnages. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Michel. Gratuit

18 et 19 septembre À la découverte de l’église de Jarnages * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Michel Le bourg, 23140 Jarnages Jarnages 23140 Creuse

Église du XIIe siècle comprenant une chapelle dans la partie au nord du chœur, un retable en bois peint du XVIIe siècle, une peinture sur toile représentant la Nativité et un bénitier carré en granit.

