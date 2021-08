Gelos Église Saint-Michel Gelos, Pyrénées-Atlantiques Concert de musique classique à la villa Église Saint-Michel Gelos Catégories d’évènement: Gelos

Samedi 18 septembre, 20h00 Concert de musique classique à la villa * Découvrez l’église Saint-Michel de Gelos, grâce à un concert de musique de chambre : pièces arrangées pour deux violons et violoncelle. Jean-Marie Leclair, Antonin Dvorak, Eugène Ysaye, Kurt Weill… *

Église Saint-Michel Rue Louis Barthou, 64110 Gelos Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques

https://cibul.s3.amazonaws.com/location79276104.jpg?_ts=1629298224469 05 59 06 63 25 https://www.gelos.fr https://fr-fr.facebook.com/VilledeGelos/

L’église date du XIXe siècle. Les vitraux ont été réalisés par les maîtres-verriers Mauméjean installés à Pau en 1860. Vous y découvrirez une reproduction de L’Assomption de la Vierge du peintre Poussin, par Henry-Pierre Poublan peintre palois (1822-1892).

