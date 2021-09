Naillat Eglise Saint-Médard de Noyon Creuse, Naillat Découverte de la seule et unique église au clocher Tors de la Creuse Eglise Saint-Médard de Noyon Naillat Catégories d’évènement: Creuse

Naillat

Découverte de la seule et unique église au clocher Tors de la Creuse

Eglise Saint-Médard de Noyon, 18 septembre 2021 10:00, Naillat

Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Découverte de la seule et unique église au clocher Tors de la Creuse * Edifiée au XIIIe siècle, l’église Saint-Médard de Noyon présente une particularité architecturale énigmatique : elle possède le seul et l’unique clocher Tors du département de la Creuse. Le 3 juillet 2021, une convention tripartite est signée entre la Municipalité, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine naillatois et la Fondation du Patrimoine pour le lancement d’un mécénat populaire. Cet apel aux dons est lancé en vue de la restauration de l’intérieur de cette belle église au clocher Tors, adhérente à l’Association des clochers Tors de l’Europe. Le clocher de l’église de Naillat est classé unique au département de la Creuse. Au total, il existe une centaine clochers de cette caractéristique dans toute l’Europe ! https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-naillat *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30

*

Gratuit. Entrée libre.

Eglise Saint-Médard de Noyon
Le bourg, 23800 Naillat
Naillat 23800
Creuse

https://naillat.fr/

Cette église fortifiée date du XIIIe siècle. Cet édifice roman est de forme rectangulaire. Les contreforts sont utilisés pour soutenir le poids de la voûte et la charpente de l’église. Le portail, datant du XVe siècle, est en tracé brisé avec de minces colonnettes. A droite du portail se trouve l’ancien autel de l’église avec une croix. L’église a un clocher-porche datant du XVe siècle, construit dans un but de défense. Ce clocher, rectangulaire, possède trois étages reliés par une tourelle d’escalier en vis. Chaque étage est percé d’une ou de deux baies à double usage de tir de guet. Le dernier niveau du clocher est percé de quatre longues et étroites archères de jour. Une flèche tors, en charpente, surmonte ce clocher.

Crédits : ©Commune de Naillat

