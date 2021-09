Clermont-Dessous Église Saint-Médard Clermont-Dessous, Lot-et-Garonne Découvrez les beautés de l’église de Saint-Médard Église Saint-Médard Clermont-Dessous Catégories d’évènement: Clermont-Dessous

18 et 19 septembre Découvrez les beautés de l’église de Saint-Médard * Découvrez le chevet roman du XIIe siècle et la nef gothique du XIVe siècle. À 3 km à l’est du village perché de Clermont-Dessous, le hameau de Saint-Médard se situe au cœur de la campagne lot-et-garonnaise, là où les vergers dorent leurs fruits au soleil. En son centre, l’église de Saint-Médard est un bel édifice tout en pierre qui date des XII et XIVe siècles. Avant d’y pénétrer, faites le tour à pied et découvrez l’une de ses particularités : le bâtiment présente un chevet roman avec des modillons sculptés et une nef gothique, qui a donc remplacé la nef romane à la fin du XVe siècle. Passez ensuite sous le clocher-porche quadrangulaire pour découvrir l’intérieur de l’église de Saint-Médard. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Médard Lieu-dit Saint-Médard, 47130 Clermont-Dessous Clermont-Dessous 47130 Lot-et-Garonne

Église paroissiale construite au XIIe siècle, partiellement reconstruite après les troubles de la guerre de Cent ans et avant les guerres de Religion.

