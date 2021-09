Beyssenac Église Saint-Médard Beyssenac, Corrèze Découvrez l’église de Beyssenac Église Saint-Médard Beyssenac Catégories d’évènement: Beyssenac

Découvrez l’église de Beyssenac Église Saint-Médard, 18 septembre 2021 08:30, Beyssenac. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Médard. Gratuit

samedi 18 septembre – 08h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 08h30 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Médard Place de l’église, 19230 Beyssenac Beyssenac 19230 Corrèze

05 55 73 31 77 http://www.beyssenac.com

Église romane datant du XIIe siècle et restaurée au XIVe. Elle est dédiée à saint Médard, avec ses vitraux caractéristiques, faits de verre coulé dans le ciment (et non le plomb). Ils ont été réalisés par les moines de l’Abbaye de Fleury de Saint-Benoit-sur-Loire. Elle a été restaurée en 2010.

