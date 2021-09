Saint-Nolff Eglise Saint-Mayeul Morbihan, Saint-Nolff Randonnée patrimoine, à Saint Nolff Eglise Saint-Mayeul Saint-Nolff Catégories d’évènement: Morbihan

Randonnée patrimoine, à Saint Nolff Eglise Saint-Mayeul, 18 septembre 2021 14:00, Saint-Nolff. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Mayeul. Gratuit 02 97 45 47 59

Samedi 18 septembre, 14h00 Randonnée patrimoine, à Saint Nolff * Le samedi 18 septembre, une randonnée patrimoine est organisée, sous la houlette de Jeannine Lunven, 7 km pour une durée de 3 h environ avec visite de l’église Saint-Mayeul, des chapelles Sainte-Anne et Saint-Klomer (Saint-Colomban) en longeant la rivière du Condat et retour vers le bourg par Toulgrann. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

7 km pour une durée de 3 heures / Le rendez-vous de départ est fixé à 14h, place Saint-Mayeul. Renseignements en mairie :

Eglise Saint-Mayeul Place Saint-Mayeul, 56250 Saint-Nolff Saint-Nolff 56250 Morbihan

02 97 45 47 59 http://www.saint-nolff.fr

Église en forme de croix, les deux bras de transept sont formés de deux travées juxtaposées ayant chacune pignon et fenêtre à meneaux sur les côtés. Les gâbles de ces pignons portent des amortissements sculptés. Le chevet est carré et percé d’une verrière.

Crédits : Mairie de Saint-Nolff Gratuit Eglise Saint Mayeul / Mairie de Saint-Nolff

Heure : 14:00 - 17:00
Age minimum 8 Age maximum 99