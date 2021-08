Le Ciel sur la Terre – Isabelle Adelus & Suran Église Saint-Maximin, 17 septembre 2021 19:00, Metz.

Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Maximin. Gratuit Handicap moteur

Vendredi 17 septembre, 19h00

Le Ciel sur la Terre – Isabelle Adelus & Suran

L’installation Le Ciel sur la Terre accompagne les temps de l’année liturgique dans l’église Saint-Maximin à Metz.

Rouge à Noël, violet pendant le Carême, blanc et or à Pâques, vert en temps ordinaires : chaque période rituelle est associée à une couleur. En accord avec chacun de ces temps, Isabelle crée des œuvres sur calques et des skylights qui renouvellent l’exposition.

vendredi 17 septembre – 19h00 à 23h00

Gratuit. Entrée libre.



Église Saint-Maximin 61 rue Mazelle, 57000 Metz Metz 57000 Moselle

Cette église comporte un chœur roman du XIIe siècle, une nef du XVe siècle, une façade baroque et des vitraux de Jean Cocteau, réalisés de 1962 à 1973. Le génial polygraphe a réalisé à la fin de sa vie une création autobiographique, tirée de sa vie et de son œuvre littéraire, théâtrale et cinématographique. Dans des camaïeux de bleus, les vitraux représentent des figures, des croix, des animaux, des fleurs ou encore des masques.

