Chênehutte-Trèves-Cunault Eglise Saint-Maxenceul à Cunault (ruines) Chênehutte-Trèves-Cunault, Maine-et-Loire Visite libre des ruines de Saint-Maxenceul Eglise Saint-Maxenceul à Cunault (ruines) Chênehutte-Trèves-Cunault Catégories d’évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault

Maine-et-Loire

Visite libre des ruines de Saint-Maxenceul Eglise Saint-Maxenceul à Cunault (ruines), 18 septembre 2021 09:00, Chênehutte-Trèves-Cunault. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Maxenceul à Cunault (ruines).

18 et 19 septembre Visite libre des ruines de Saint-Maxenceul * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

*

Eglise Saint-Maxenceul à Cunault (ruines) Cimetière de Cunault, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/null

L’eglise Saint-Maxenceul, ancienne église paroissiale de Cunault, a été construite au 12e s. Elle fut détruite en 1754 par un ouragan.

Crédits :

Détails Catégories d’évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault, Maine-et-Loire Autres Lieu Eglise Saint-Maxenceul à Cunault (ruines) Adresse Cimetière de Cunault, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Ville Chênehutte-Trèves-Cunault lieuville Eglise Saint-Maxenceul à Cunault (ruines) Chênehutte-Trèves-Cunault