samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Maurice 1 rue Carnot, 55150 Damvillers Damvillers 55150 Meuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location17865895.jpg 06 82 13 65 84 https://www.portesdeverdun.com/

L’église romane du XIe siècle a été remplacée dès le XVe siècle par l’édifice que l’on peut voir aujourd’hui.

Les nefs latérales, la rosace, le siège des célébrants et le pilier carré subsistent de la construction de l’église. Le clocher servait de tour d’observation au Moyen Âge et de refuge pour les habitants. Il fut détruit en 1637 par les troupes de Louis XIII.

Les vitraux sont remarquables et tous uniques.

