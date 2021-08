Couzon-au-Mont-d'Or Eglise Saint-Maurice Couzon-au-Mont-d'Or, Métropole de Lyon Visite de l’église de Couzon-au-Mont-d’Or Eglise Saint-Maurice Couzon-au-Mont-d'Or Catégories d’évènement: Couzon-au-Mont-d'Or

Métropole de Lyon

Visite de l’église de Couzon-au-Mont-d’Or Eglise Saint-Maurice, 18 septembre 2021 15:00, Couzon-au-Mont-d'Or. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Maurice. Gratuit

18 et 19 septembre Visite de l’église de Couzon-au-Mont-d’Or * *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

*

Eglise Saint-Maurice 4 Place Emile Fayard, Couzon-au-Mont-d’Or Couzon-au-Mont-d’Or 69270 Métropole de Lyon

https://cibul.s3.amazonaws.com/location95973579.jpg?_ts=1624890933662 0478221100 https://valdesaone.info

Visite libre et guidée. Exposition de chapelets

Crédits : ©Couzon-au-Mont-d’Or Gratuit ©Couzon-au-Mont-d’Or

Détails Catégories d’évènement: Couzon-au-Mont-d'Or, Métropole de Lyon Autres Lieu Eglise Saint-Maurice Adresse 4 Place Emile Fayard, Couzon-au-Mont-d'Or Ville Couzon-au-Mont-d'Or Age maximum 99 lieuville Eglise Saint-Maurice Couzon-au-Mont-d'Or