Saint-Mathurin-sur-Loire Eglise Saint-Mathurin Maine-et-Loire, Saint-Mathurin-sur-Loire Visite libre de l’Eglise Saint-Mathurin Eglise Saint-Mathurin Saint-Mathurin-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Mathurin-sur-Loire

Visite libre de l’Eglise Saint-Mathurin Eglise Saint-Mathurin, 17 septembre 2021 09:00, Saint-Mathurin-sur-Loire. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Mathurin. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre Visite libre de l’Eglise Saint-Mathurin * Construite en 1847 par l’architecte angevin de renom François Villers, cette église néo-grecque est orientée au Nord, trait commun aux églises construites à la même époque sur la Levée. Bâtie dans un style très dépouillé, elle est enrichie de plusieurs tableaux exposés au Salon de Paris de 1841. En 2012 avait été inaugurée une porte monumentale « La porte de la paix ». Elle est l’œuvre posthume de l’artiste catalan Joseph Grau Garriga. Le peintre et tapissier s’était vu confier la réalisation de vitraux pour sa commune d’adoption. Synthèse de ses talents de peintre, lissier et verrier, cette porte aspire à la lumière et à l’espoir. Ouverte tous les jours de 9h à 18h. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

*

Eglise Saint-Mathurin Place de L’Eglise, Saint-Mathurin-sur-Loire Saint-Mathurin-sur-Loire 49250 Maine-et-Loire Crédits : Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saint-Mathurin-sur-Loire Autres Lieu Eglise Saint-Mathurin Adresse Place de L'Eglise, Saint-Mathurin-sur-Loire Ville Saint-Mathurin-sur-Loire lieuville Eglise Saint-Mathurin Saint-Mathurin-sur-Loire