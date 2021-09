Vion Église Saint-Martin Ardèche, Vion Visite libre de l’Église Saint-Martin Église Saint-Martin Vion Catégories d’évènement: Ardèche

Vion

Visite libre de l’Église Saint-Martin Église Saint-Martin, 18 septembre 2021 14:00, Vion. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Martin. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de l’Église Saint-Martin * À l’intérieur, des arcs et des chapiteaux byzantins côtoient des colonnes élégantes et des plafonds colorés. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre

Église Saint-Martin Place de l’Eglise 07610 Vion Vion 07610 Cheval Blanc Ardèche

https://cibul.s3.amazonaws.com/location98831995.jpg 04 75 08 01 17 https://www.vion.fr Crédits : ®licence libre Gratuit ®licence libre

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Vion Autres Lieu Église Saint-Martin Adresse Place de l'Eglise 07610 Vion Ville Vion Age maximum 99 lieuville Église Saint-Martin Vion