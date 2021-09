Villemoyenne Église Saint-Martin Aube, Villemoyenne Découverte guidée de l’église Église Saint-Martin Villemoyenne Catégories d’évènement: Aube

Dimanche 19 septembre, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Découverte guidée de l’église * *

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Martin Rue Paul Viardet, 10260 Villemoyenne Villemoyenne 10260 Aube

L’église, datée des XIIIe et XVIe siècles, comporte deux nefs égales avec une partie romane.

Elle abrite des vitraux des XIXe-XXe siècles, des reliquaires et bâton de procession, un chemin de croix, ainsi qu’une statuaire fabriquée à la sainterie de Vendeuvre-sur-Barse.

