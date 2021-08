Sillegny Église Saint-Martin Moselle, Sillegny Venez découvrir la Sixtine de la Seille Église Saint-Martin Sillegny Catégories d’évènement: Moselle

Sillegny

Venez découvrir la Sixtine de la Seille Église Saint-Martin, 17 septembre 2021 10:00, Sillegny. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Martin. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre Venez découvrir la Sixtine de la Seille * Pénétrez dans cette église et laissez-vous émerveiller par les peintures murales datant de 1540. De style gothique flamboyant, cette église est totalement peinte et recouverte de peintures murales du XVe et XVIe siècle.

À une époque inconnue, elles furent recouvertes d’un badigeon. Celui-ci a d’ailleurs sûrement contribué à leur sauvegarde. C’est en 1845, au cours d’un nettoyage, qu’elles furent découvertes à la grande joie de l’abbé Schnabel, alors curé de la paroisse. Le peintre messin Charles André Malardot fut chargé de les restaurer. Les travaux durèrent 20 ans. L’église fut classée au titre des Monuments historiques le 9 mai 1881 par les Allemands. Une très belle restauration de janvier 2002 à décembre 2004 constituée uniquement d’un nettoyage, a redonné tout son éclat à ces peintures. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre. Visites commentées le dimanche à 14h30 et 16h30. Durée : environ 1h. Visites libres vendredi, samedi et dimanche, de 10h à 18h.

Église Saint-Martin Place de l’Église, 57420 Sillegny Sillegny 57420 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location25304076.jpg?_ts=1625234983309 03 87 52 71 23 http://www.sixtinedelaseille.com/

L’église Saint Martin de Sillegny est de style gothique flamboyant. Elle conserve des peintures murales datant de 1540, redécouvertes en 1845 par l’Abbé Schnabel. Leur restauration dura 20 ans. Le 9 mai 1881 l’église fut classée au titre des Monuments historiques.

Crédits : ©Sixtine de la Seille Gratuit ©Sixtine de la Seille

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sillegny Autres Lieu Église Saint-Martin Adresse Place de l’Église, 57420 Sillegny Ville Sillegny Age maximum 99 lieuville Église Saint-Martin Sillegny