Vendredi 17 septembre, 20h30 Récital musical autour de l’œuvre de Charles Gounod * Récital musical & vocal autour de l’œuvre de Charles Gounod. Création de l’ensemble la Sportelle .

Interprétation par deux artistes musiciens et chanteurs lyriques de la Formation La Sportelle ancrée au Festival de Rocamadour.

Laetitia Corcelle chanteuse lyrique professionnelle soprano et Directrice de cette Formation Musicale et Emmeran Rolin au piano Titulaire de l’Orgue de la Basilique de Rocamadour. Un programme de découverte enchanteur d’une heure environ avec en point d’orgue le célébre Ave Maria. Diverses piéces musicales inspirées par des textes poétiques tels que Le soir et Le Vallon d’A. de Lamartine ou des extraits d’oeuvres musicales majeures telles que L’Agnus Dei de la Messe à Ste Cécile ou L’Ave verum sur l’Hymne à Ste Cécile . *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h00

5€, réservation par sms/mail, retrait des billets à la mairie le 14 ou 17 août entre 14h et 16h, voire 30 min. avant le concert à partir de 19h45, places restantes à la vente à 19h45, 50 a 80 places selon restrictions sanitaires en cours en septembre 2021

Vieux village typique du Quercy

