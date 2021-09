Sauvat Église saint-martin Cantal, Sauvat Visite de l’église de Sauvat Église saint-martin Sauvat Catégories d’évènement: Cantal

Sauvat

Visite de l’église de Sauvat Église saint-martin, 18 septembre 2021 09:00, Sauvat. Journée du patrimoine 2021 Église saint-martin. Gratuit

18 et 19 septembre Visite de l’église de Sauvat * Organisé par la commune de Sauvat — Infos : 04.71.40.64.40 ou commune-de-Sauvat@orange.fr

mesures sanitaires et gestes barrières en vigueur. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Entrée libre

Église saint-martin Le Bourg, 15240 Sauvat Sauvat 15240 Cantal

https://cibul.s3.amazonaws.com/location1344746.jpg 04 71 78 76 33 http://www.tourisme-sumene-artense.com Crédits : ® OTSA Gratuit ® OTSA

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Sauvat Autres Lieu Église saint-martin Adresse Le Bourg, 15240 Sauvat Ville Sauvat Age maximum 99 lieuville Église saint-martin Sauvat