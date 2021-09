Saussay-la-Campagne Église Saint-Martin Eure, Saussay-la-Campagne Visite libre de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Saussay-la-Campagne Catégories d’évènement: Eure

Saussay-la-Campagne

Visite libre de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin, 18 septembre 2021 14:00, Saussay-la-Campagne. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Martin. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de l’église Saint-Martin * visite de l’église St Martin

Dimanche à 16h : présentation de St Martin par Stéphane LEVERT suivie de la Chorale : CHOEUR DU VEXIN NORMAND dirigé par Gérald PERESSONI *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

*

Pass Sanitaire et respect des mesures sanitaires en vigueur

Église Saint-Martin 3 chemin du Presbytère, 27150 Saussay-la-campagne Saussay-la-Campagne 27150 Eure Crédits : © Christine Michaud Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Eure, Saussay-la-Campagne Autres Lieu Église Saint-Martin Adresse 3 chemin du Presbytère, 27150 Saussay-la-campagne Ville Saussay-la-Campagne lieuville Église Saint-Martin Saussay-la-Campagne