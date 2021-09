Visite de l’Eglise Saint Martin à SAINTE SABINE Église Saint-Martin, 19 septembre 2021 10:00, Sainte-Sabine.

Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Martin. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00, 15h00

Cette église entourée d’un cimetière réunit tout à la fois le grandiose d’une basilique et la simplicité d’une construction de campagne. Deux rangs de piliers la partage en trois nefs, dont les 2 latérales s’arrêtent aux transepts. La croix monumentale des XIVème et XVème siècles du cimetière est classée.

Église Saint-Martin Place de l’église 21320 Sainte-Sabine Sainte-Sabine 21320 Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/location26412161.jpg 03 80 49 28 25

On rapporte qu’un moine cistercien de la Bussière aurait ramené de Rome, en 1131, le chef de la sainte ; il serait mort avant d’arriver à l’abbaye et inhumé dans l’église Saint-Martin-de-Lassey où la relique aurait alors fait l’objet d’une vénération. Dès 1151, Sainte Sabine est le nouvel hagiotoponyme du village.

L’église de Sainte Sabine date du 12e siècle dans ses parties les plus anciennes. L’essentiel de la construction remonte au 14e siècle, dont la nef, le portail, la tour de clocher. Les voûtes sont refaites, des fenêtres murées, des contreforts établis.

En 1650, Gaspard de Messey donne, par testament, de l’argent pour reconstruire les voûtes de la chapelle seigneuriale, ou de la Vierge, côté sud et celles du transept. En 1675, l’autre chapelle seigneuriale, au nord du choeur, est reconstruite, avec une porte d’entrée du côté château (actuelle sacristie depuis 1835).

Au début du 18e s., l’église est en mauvais état. Vers 1757, lors d’une visite pastorale, l’évêque d’Autun estime qu’il est nécessaire de la restaurer. Les voûtes de la nef sont réparées en 1783. En 1850, le conseil municipal constate que des réparations sont indispensables. Des reprises en sous-œuvre sont effectuées.

Le chef d’œuvre de l’église est constitué par le chef-reliquaire de sainte Sabine (cl. MH 09/08/1901), en argent, poinçon de Oudot des Grès, vers 1360.

Le chœur est orné de boiseries en chêne, fabriquées à Autun en 1778. Le grand autel, de 1784, est en marbre de Saint-Romain et avec des incrustations de marbres d’Italie.

Avant 1780, le grand Crucifix était érigé sur une poutre de Gloire, avec deux statues de la Vierge et de saint Jean-l’Evangéliste.

Les cloches, datées 1731 et 1774 (Cl MH 05/12/1960) proviennent de la Sainte-Chapelle de Dijon.

