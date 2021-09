Visite guidée de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin, 19 septembre 2021 14:30, Repentigny.

Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Martin. Gratuit Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 14h30

Visite guidée de l’église Saint-Martin

L’association des Amis du Patrimoine de Repentigny vous propose de découvrir l’église Saint Martin et son retable, le plus vieux du Pays d’Auge, récemment restauré.

Ce retable de tradition médiévale date du XVI ème siècle; sa forme rectangulaire et son bas-relief de bois polychromé en font une pièce unique.

En 2012, il a été découvert à son verso d’autres scènes religieuses, la vie de Saint Martin, évêque.

Les membres de l’association vous feront partager leur passion en vous proposant une découverte, à la fois historique et ludique, de ce riche patrimoine.

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

Église Saint-Martin Chemin de l’église, 14340 Repentigny Repentigny 14340 Calvados

https://cibul.s3.amazonaws.com/location76072597.jpg 06 88 77 91 57 https://repentignypatrimoine.com/

Crédits : © Association Amis Patrimoine Repentigny Gratuit Association Amis Patrimoine Repentigny