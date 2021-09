Poussignac Église Saint-Martin Lot-et-Garonne, Poussignac Concert du groupe ARPATUNDA : musiques d’Amérique du Sud Église Saint-Martin Poussignac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Dimanche 19 septembre, 17h00 Concert du groupe ARPATUNDA : musiques d’Amérique du Sud * Les cinq musiciens du groupe ARPATUNDA vont nous faire voyager du Paraguay à Cuba, du Pérou à la Colombie. Des classiques connus de tous (Guatanamera, La Cabra du film La Chèvre, El condor pasa) et beaucoup de découvertes. Des instruments très divers, harpe paraguayenne, flûte, piano, tres, cuatro, guitare, bombo, congas etc… Un moment d’évasion dont nous avons tous besoin ! *

dimanche 19 septembre – 17h00 à 19h00

10€. Réservation obligatoire.

Église Saint-Martin Le bourg, 47700 Poussignac

07 83 72 06 63 http://culturepoussignac.blogspot.com/

Église du XVIe siècle avec des voutes rares et des médaillons gravés.

