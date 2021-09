Ploeren Eglise Saint-Martin, Ploeren Morbihan, Ploeren Concert « Mosaïque Médiévale » Eglise Saint-Martin, Ploeren Ploeren Catégories d’évènement: Morbihan

Concert « Mosaïque Médiévale » Eglise Saint-Martin, Ploeren, 18 septembre 2021 20:30, Ploeren. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Martin, Ploeren. Gratuit|Sur inscription http://www.ploeren.fr/agenda/journees-du-patrimoine-1

Samedi 18 septembre, 20h30 Concert « Mosaïque Médiévale » * Mosaïque Médiévale est une pérégrination musicale dans l’Europe du Moyen-Age, à travers ses musiques populaires, courtoises et sacrées.

Eva Fogelgesang chante en s’accompagnant de différents instruments anciens et traditionnels pour mettre en évidence la richesse et la diversité de ces sonorités oubliées, fondements de notre patrimoine musical. *

samedi 18 septembre – 20h30 à 22h30

Nombre de places limité.

Eglise Saint-Martin, Ploeren 56880 Ploeren Ploeren 56880 Morbihan

http://www.ploeren.fr/decouvrir https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA56000084 Crédits : Eva Folgelgesang Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d'évènement: Morbihan, Ploeren