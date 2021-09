Mouliets-et-Villemartin Église Saint-Martin Gironde, Mouliets-et-Villemartin Une église dédiée au culte de saint Martin à Mouliets-et-Villemartin Église Saint-Martin Mouliets-et-Villemartin Catégories d’évènement: Gironde

Mouliets-et-Villemartin

Une église dédiée au culte de saint Martin à Mouliets-et-Villemartin Église Saint-Martin, 18 septembre 2021 10:30, Mouliets-et-Villemartin
Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Martin. Gratuit

18 et 19 septembre Une église dédiée au culte de saint Martin à Mouliets-et-Villemartin * La municipalité de Mouliets-et-Villemartin ouvre ses trois églises pour les Journées européennes du patrimoine 2021. À cette occasion, vous pourrez découvrir et visiter l’église Saint-Martin, les Ruines de la chapelle de Villemartin et l’église Saint-Ferdinand. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Martin Route des Bouygues, 33350 Mouliets-et-Villemartin Mouliets-et-Villemartin 33350 Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location98658964.jpg 05 57 40 09 04 https://moulietsetvillemartin.com/

La nef unique non voûtée, ainsi que les petits moellons cubiques utilisés en appareillage au niveau de l’abside, témoignent de l’origine romane de cette église (au XIe siècle). Au niveau du chœur, deux colonnes à chapiteaux romans supportent l’arc triomphal. L’édifice se termine par un chevet composé d’une abside en hémicycle.

