dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Martin Rue de l’église, 54220 Malzéville Malzéville 54220 Meurthe-et-Moselle

Saint-Martin est une église halle du XVe siècle de style gothique flamboyant conservant une tour forte du XIIIe siècle.

Elle a bénéficié de la générosité des ducs de Lorraine (René II, Antoine, Charles III). Les peintures murales du XVIe, œuvres d’artistes officiels des ducs de Lorraine, sont classées au titre des Monuments historiques. D’un style princier celles-ci développent des sujets religieux (Saint-Antoine, un Cycle de la passion, Saint-Claude, Saint-Jean-Baptiste). Elles ont été restaurées en 2012. L’église possèdent d’autres richesses patrimoniales : un bloc sculpté « La charité de saint Martin » du XVIe siècle, des boiseries du XVIIIe siècle, la chaire de Bourdaloue, un autel XIXe siècle. La tour-forte du XIIIe siècle sert de clocher. Elle est munie de belles meutrières. L’ancien cimetière a été aménagé en jardin d’inspiration médiévale.

