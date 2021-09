Lombron Eglise saint-martin Lombron, Sarthe Journées Européennes du Patrimoine 2021 Eglise saint-martin Lombron Catégories d’évènement: Lombron

18 et 19 septembre Journées Européennes du Patrimoine 2021 * L’église Saint Martin de Lombron, édifice d’architecture romane du XIIème siècle, sera ouverte au public les samedi 18 et dimanche 19 septembre, lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Une documentation sera mise à disposition. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre et gratuite.

Eglise saint-martin Bourg, 72450 Lombron Lombron 72450 Sarthe

Au XIè s., l’église de LOMBRON n’était que la chapelle d’un ancien château-fort ; celle-ci fut agrandie par la suite, à une période que l’on peut fixer entre 1200 et 1500, puisque l’agrandissement de la chapelle n’a pas été mentionné sur les comptes de fabrique établis de 1500 à 1670. Les murs de l’ancienne église furent abattus puis reconstruits, en donnant à l’église une largeur de 2m en sus. Le choeur date du XIIè s. Trois fenêtres furent faites en 1682 et trois autres au XIXè siècle.

