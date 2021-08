Eglise Saint-Martin et exposition sur le thème “Arbre(s)…” Eglise Saint-Martin, 17 septembre 2021 09:00, Le Cellier.

Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Martin. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre

Eglise Saint-Martin et exposition sur le thème “Arbre(s)…”

L’église Saint-Martin est remarquable par ces fresques. Après l’exposition en 2019 sur le thème « Hommes et Chemins », nos pas nous guident vers les arbres et vous invitent à prendre un peu de hauteur ! … Ils participent à la beauté de nos paysages bocagers, de nos rives et de nos îles de Loire, de nos forêts… Au Cellier, ils forment des avenues et des parcs, ou solitaires, ils se dressent au fond des coulées. Que serions-nous sans eux ? L’arbre c’est la vie, bien entendu et nombre de cultures et de religions s’y réfèrent. A commencer par l’arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d’Eden, celui de Jessé rappelant la filia-tion humaine de Jésus, sans oublier le bois de la Croix devenue arbre de vie… Que la Vierge-Marie soit apparue au creux d’un arbre près d’ici au Marillais, ou que saint Martin ait fait abattre un arbre consacré aux faux dieux comme le montre une des fresques de l’église, tout cela nous montre combien la symbolique de l’arbre est exceptionnelle. Et combien il convient de l’aimer, de le respecter et de le protéger.

vendredi 17 septembre – 09h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Entrée libre



Eglise Saint-Martin Place Saint-Méen Le Cellier Le Cellier 44850 Loire-Atlantique

