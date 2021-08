Herblay-sur-Seine Église Saint-Martin Herblay-sur-Seine, Val-d'Oise Concert conté “Les Contes de Ma Mère l’Oye” Église Saint-Martin Herblay-sur-Seine Catégories d’évènement: Herblay-sur-Seine

Dimanche 19 septembre, 17h30 Concert conté “Les Contes de Ma Mère l’Oye” * Plongez dans l’imaginaire des Contes de Charles Perrault, adapté en musique par Maurice Ravel, et aujourd’hui adapté et narré par la talentueuse Elodie Fondacci accompagnée des musiciens du Quatuor Anches Hantées. Concert en l’Eglise Saint-Martin d’Herblay-sur-Seine *

Église Saint-Martin 11 rue Jean XXIII 95220 Herblay-sur-Seine Herblay-sur-Seine 95220 Val-d’Oise

L’église Saint-Martin domine une boucle de la Seine et la forêt de Saint-Germain. Cet édifice du XIIe siècle, inscrit au titre des monument historiques en 1925, est bâti sur l’emplacement d’une nécropole mérovingienne du VIIe siècle. Son patrimoine artistique présente des œuvres du Moyen-Age à nos jours.

