samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Exposition de peinture samedi et dimanche de 14h à 18h à la salle du Planétaire : salle polyvalente de l’école, à côté de l’église. Concert d’orgue uniquement le dimanche à 15h.

Église Saint-Martin 1 rue de l’Église, 67190 Gresswiller Gresswiller 67190 Bas-Rhin

L’église Saint-Martin de Gresswiller est composée d’un clocher de style gothique, d’une nef et d’un chœur polygonal construit au XVIIIe siècle. Les mobiliers de l’édifice datent de la même époque. Il est possible d’admirer sur la tribune, un orgue néo-baroque fabriqué par Michel Stiehr, en 1812. Le clocher de l’église renferme quatre cloches, dont l’une est datée de 1521.

