Frolois Église Saint-Martin Frolois, Meurthe-et-Moselle Concert de polyphonies Église Saint-Martin Frolois Catégories d’évènement: Frolois

Meurthe-et-Moselle

Concert de polyphonies Église Saint-Martin, 19 septembre 2021 15:00, Frolois. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Martin. Gratuit|Sur inscription monique.colin54@gmail.com, 06 77 83 23 69

Dimanche 19 septembre, 15h00 Concert de polyphonies * Plongez dans la période « Élisabéthaine » en assistant à ce concert ! Concert de polyphonies de la Renaissance anglaise du

XVIe siècle, du temps de Marie Stuart, fille de Marie de Guise. À l’honneur, les compositeurs de la période « Élisabéthaine » : John Dowland, Thomas Morley, Henry Youll, William Byrd… Avec les artistes : Marion Noiré, Ruth Torreilles, Vincent Tricarri, chant,

Frédéric Neveux, Luth. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

*

Gratuit. Sur réservation auprès de Monique Colin. Présentation d’un pass sanitaire.

Église Saint-Martin Rue Saint-Martin, 54160 Frolois Frolois 54160 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location76450041.jpg 03 83 51 83 23 http://www.frolois.fr

Plusieurs époques de construction de l’église Saint-Martin sont visibles, que ce soit son clocher fortifié roman du XIIIe siècle ou l’église elle-même de style flamboyant des XVe et XVIe siècles. Il en fut de même pour le château de Frolois, édifié au XIIIe siècle et remanié du XVIe au XVIIIe siècle. L’église et les vestiges du château racontent l’histoire d’« Acraignes », l’ancien Frolois, qui reçut bien des maîtres, des comtes de Vaudémont aux princes de Guise.

Crédits : ©ACREA Gratuit|Sur inscription ©Frolois – Archives Départementales de la Meuthe-et-Moselle – 1Fi 683

Détails Heure : 15:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Frolois, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Église Saint-Martin Adresse Rue Saint-Martin, 54160 Frolois Ville Frolois lieuville Église Saint-Martin Frolois