Visite commentée des fresques de Vic Église Saint-Martin-de-Vic, 18 septembre 2021 14:30, Nohant-Vic

Samedi 18 septembre, 14h30, 16h30 Visite commentée des fresques de Vic * C’est George Sand qui, en voisine, permit le sauvetage des superbes fresques redécouvertes par hasard en 1849. Partout où le regard prend le temps de se poser, le talent du peintre du XIIe siècle suscite quiétude et sérénité. Les personnages, avec leurs joues fardées de taches rouges et leur sourcil unique, illustrent la Bible à la manière d’une bande dessinée. Comme souvent en Berry : il suffit de pousser la porte et de se laisser surprendre !

La visite commentée permettra de mieux comprendre l’ampleur du programme iconographique de ce trésor de l’art roman français! Pour préparer votre visite , l’église de Vic en 3D

https://my.matterport.com/show/?m=o8PMnRNkKit *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

Passe sanitaire obligatoire pour les visites

Église Saint-Martin-de-Vic Route du Stade 36400 Nohant-Vic

http://www.pays-george-sand.com

Église possédant des fresques romanes exceptionnelles

