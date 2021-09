Nohant-Vic Église Saint-Martin-de-Vic Indre, Nohant-Vic Choeur de femmes pour les fresques de Vic Église Saint-Martin-de-Vic Nohant-Vic Catégories d’évènement: Indre

Nohant-Vic

Choeur de femmes pour les fresques de Vic Église Saint-Martin-de-Vic, 18 septembre 2021 18:30, Nohant-Vic. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Martin-de-Vic. Gratuit

Samedi 18 septembre, 18h30 Choeur de femmes pour les fresques de Vic * Chants du Moyen-âge, de l’époque romantique, et également quelques airs traditionnels du Berry. Du moyen âge, qui vit naître les fresques exceptionnelles, vous entendrez d’abord quelques pièces vocales a capella.

De l’époque romantique qui les a redécouvertes et dont George Sand avait suivi de près la renaissance,vous entendrez ensuite quelques pièces accompagnées au clavier.

Enfin du Berry,en hommage aux gens d’ici qui y ont vécu et travaillé la terre, vous entendrez de ces chants qui résonnaient parfois à la veillée chez la bonne dame de Nohant. *

samedi 18 septembre – 18h30 à 19h30

*

Libre participation. Passe sanitaire obligatoire

Église Saint-Martin-de-Vic Route du Stade 36400 Nohant-Vic Nohant-Vic 36400 Indre

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20414549.jpg +33 2 54 48 10 65 http://www.pays-george-sand.com

Église possédant des fresques romanes exceptionnelles

Crédits : CO.Darré Gratuit CDC La Châtre Ste Sévère

Détails Heure : 18:30 - 19:30 Catégories d’évènement: Indre, Nohant-Vic Autres Lieu Église Saint-Martin-de-Vic Adresse Route du Stade 36400 Nohant-Vic Ville Nohant-Vic lieuville Église Saint-Martin-de-Vic Nohant-Vic