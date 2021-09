Varennes-sur-Loire Église Saint-Martin-de-Vertou Maine-et-Loire, Varennes-sur-Loire Église Saint-Martin-de-Vertou Église Saint-Martin-de-Vertou Varennes-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Église Saint-Martin-de-Vertou, 18 septembre 2021 10:00, Varennes-sur-Loire Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Église Saint-Martin-de-Vertou * L’église doit son nom au diacre et ermite ayant vécu au 6e siècle. La voûte d’ogives du chœur, ainsi que le clocher sont les seuls éléments de l’église primitive. L’église fit l’objet d’importante modification aux 15e et 16e siècles puis au 19e siècle. Label Église Accueillante en Anjou. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

