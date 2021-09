Pionnat Église Saint-Martin-de-Tours Creuse, Pionnat Découvrez l’église de Pionnat Église Saint-Martin-de-Tours Pionnat Catégories d’évènement: Creuse

Pionnat

Découvrez l'église de Pionnat Église Saint-Martin-de-Tours, 18 septembre 2021 09:00, Pionnat Journée du patrimoine 2021 Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez l'église de Pionnat

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Martin-de-Tours Le bourg, 23130 Pionnat Pionnat 23140 Creuse

Église édifiée au XIIe ou XIIIe siècle. On y trouve un reliquaire du XVe siècle (classé au titre des Monuments historiques depuis 1914) en forme de bras dans lequel on trouve les reliques de saint Eutrope, avec un soubassement décoré aux armes de la famille Bonnevie, ainsi qu’une châsse émaillée datant du XIIIe siècle et qui contient les reliques de saint Touschard.

