Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Martin Eglise Saint-Martin-de-Tours, 18 septembre 2021 10:00, Nouvoitou. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Martin-de-Tours. Gratuit|Sur inscription resa.culture@nouvoitou.fr, 02 23 37 09 89

Samedi 18 septembre, 10h00 Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Martin * Ouverte uniquement lors d’événements religieux en temps normal, nous vous invitons à découvrir l’histoire de l’église Saint-Martin-de-Tours grâce aux membres de l’ADACEN ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

Départ des visites commentées toutes les 30 minutes / Gratuit, places limitées, contrôle du pass sanitaire / sur réservation :

Eglise Saint-Martin-de-Tours Place de l'église, 35410, Nouvoitou

