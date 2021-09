Gouzon Église Saint-Martin-de-Tours Creuse, Gouzon À la découverte de l’église de Gouzon Église Saint-Martin-de-Tours Gouzon Catégories d’évènement: Creuse

À la découverte de l'église de Gouzon Église Saint-Martin-de-Tours, 18 septembre 2021 15:00, Gouzon
Gratuit

Samedi 18 septembre, 15h00 À la découverte de l'église de Gouzon

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Martin-de-Tours Place de l’Église, 23230 Gouzon Gouzon 23230 Creuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location64649239.jpg?_ts=1630050341286 05 55 62 20 39

Église datant des XIIe et XIIIe siècles qui abrite une Vierge à l’Enfant en calcaire du XIVe siècle, des statues en bois doré de saint Roch et saint Martin ainsi qu’un chemin de croix composé de peintures sur toile datant du XIXe siècle.

Heure : 15:00 - 16:30
Catégories d'évènement: Creuse, Gouzon