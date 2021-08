Visite libre de l’église Saint-Martin de Garchy Église Saint-Martin de Garchy (XIIème siècle), 18 septembre 2021 14:00, Garchy.

Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Martin de Garchy (XIIème siècle). Gratuit

18 et 19 septembre

Visite libre de l’église Saint-Martin de Garchy

L’église Saint-Martin du XIIème siècle de Garchy est un bijou de l’Art Roman à découvrir : un portail romano-bysantin au tympan nu avec son arc en plein cintre et ses lignes perlées ou encore son abside pentagonale avec entablement de “têtes de clous”, sa nef voûtée en berceau ou sa tribune et sa chapelle seigneuriale de Saint-Antoine qui sont agréables et accueillantes.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Visite libre. Document gratuit à disposition.



Église Saint-Martin de Garchy (XIIème siècle) Rue Albert Thomas 58150 Garchy Garchy 58150 Nièvre

Église de Garchy est paroissiale, elle est placée sous le vocable de Saint-Martin. Elle est de style roman du XIIe siècle (1147), elle est bâtie de plan rectangulaire, elle est située au centre du village, l’église de Garchy ne possède pas de transept.

Au XVIème, une chapelle seigneuriale de style gothique est accolée à la nef. Le chœur de l’église de Garchy est prolongé d’une abside pentagonale, à pans coupés avec entablement garni de “têtes de clous” et soutenue par des modillons, elle est éclairée par des fenêtres romanes. L’édifice mesure 31 m de long.

Cette église existe déjà en 1147 elle est l’une des quatre églises que Humbaud, évêque d’Auxerre, attribua à l’abbaye du Saint-Laurent. C’était un “prieuré-curé” de l’ordre de Saint-Augustin, dépendant de l’archiprêtre de Varzy. Par la suite la paroisse appartint au prieuré Bénédictin de La Charité-sur-Loire. Construite à proximité de la rivière l’ Asvins, l’église est qualifiée de “bijou de l’art roman” . Le clocher couvert d’ardoise (restauré en 1844 et 1972 suites à de violents orages) avant la révolution de 1789, l’église de Garchy possédait trois cloches, la plus grosse a été fondue.

Il est fort probable que certains chapiteaux proviennent d’un édifice plus ancien.

Crédits : Collin Rémy