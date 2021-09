Coubon Église Saint-Martin Coubon, Haute-Loire Balade Théâtralisée à l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Coubon Catégories d’évènement: Coubon

Haute-Loire

Balade Théâtralisée à l’église Saint-Martin Église Saint-Martin, 18 septembre 2021 15:30, Coubon. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Martin. Gratuit|Sur inscription 0470309360, communication@creuzier-le-vieux.com

18 et 19 septembre Balade Théâtralisée à l’église Saint-Martin * Une promenade spatio-temporelle réalisée grâce à une machine expérimentale qui détecte les endroits où l’histoire locale a quelque chose

à nous enseigner. Une immersion fantastique menée par Nota-Bene avec la participation des compagnies Coche-Cuche et Zygom’Art Départ de l’église Saint-Martin, Creuzier-le-Vieux. Tenue de marche recommandée. *

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h45

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h45

Entrée libre sur inscription jusqu’au 16 septembre.

Église Saint-Martin Rue du Lauzet, 03300 Coubon 43700 Haute-Loire

Crédits : ® Mairie de Creuzier-le-vieux Gratuit|Sur inscription ® Mairie de Creuzier-le-Vieux

Détails Catégories d'évènement: Coubon, Haute-Loire