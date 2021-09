Chevreuse Église Saint-Martin Chevreuse, Yvelines Visite commentée de l’église paroissiale Église Saint-Martin Chevreuse Catégories d’évènement: Chevreuse

Visite commentée de l’église paroissiale Église Saint-Martin, 18 septembre 2021 14:00, Chevreuse. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Martin. Gratuit

18 et 19 septembre Visite commentée de l’église paroissiale * Visite commentée avec feuillet papier ou audioguide, présence de bénévoles.

L’église est remarquable par sa hauteur, ses vitraux du XVIe siècle et tableaux du XIXe siècle.

Plusieurs sculptures du XVIe siècle et bel orgue. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Église Saint-Martin Place Charles de Gaulle 78460 Chevreuse Chevreuse 78460 Yvelines

Église construite au moyen-âge, au pied du château et agrandie au XVIe siècle, avec de beaux vitraux et peintures.

