18 et 19 septembre Journée Européennes du Patrimoine * Lors de votre visite dans cette église, vous pourrez constater la rénovation en cours des peintures du choeur effectué par une décoratrice de patrimoine *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Entrée libre

Eglise Saint-Martin 02270 Chevresis monceau Chevresis-Monceau 02270 Aisne

