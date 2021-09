Charenton-du-Cher Église Saint-Martin Charenton-du-Cher, Cher Visite libre Église Saint-Martin Charenton-du-Cher Catégories d’évènement: Charenton-du-Cher

Cher

Visite libre Église Saint-Martin, 18 septembre 2021 10:00, Charenton-du-Cher. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Martin. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 14h00

*

Église Saint-Martin Place de l’Eglise 18210 Charenton-du-Cher Charenton-du-Cher 18210 Cher

L’église est placée sous la tutelle de l’abbaye de Bellavaux dès sa construction. Elle est probablement une ancienne chapelle castrale. Elle se compose d’une simple nef, sans bas-côtés, couverte par une charpente apparente lambrissée ; d’une travée de chœur voûtée en berceau plein cintre ; d’un sanctuaire formé d’une travée voûtée en berceau ogival et d’une abside voûtée en cul de four.

Crédits : marie reine breton – licence libre Gratuit Mairie de Charenton-du-Cher

