18 et 19 septembre Visite commentée de l’église Saint-Martin * L’église Saint-Martin est située au coeur du petit village de Chalautre-la-Petite, en Brie champenoise.

De style briard, elle a été édifiée aux XIIe et XIIIe siècles. C’est la première fois qu’elle est ouverte au public dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, et vous pourrez y découvrir plusieurs objets classés et inscrits aux monuments historiques lors de visites commentées ou libres.

Vous pourrez également découvrir les vitraux récemment rénovés qui seront illuminés dès la nuit tombée. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

Gratuit, ouvert à tous sans inscription

L'église Saint-Martin est situé au cœur du petit village de Chalautre-la-Petite dans le Provinois.

Édifiée aux XIIe-XIIIe siècles, elle abrite plusieurs objets classés et inscrits aux Monuments historiques.

Ouverte uniquement aux heures de culte, c’est la première fois que vous pourrez la visiter durant les Journées européennes du patrimoine. À cette occasion, nous proposerons des visites commentées en journée et une illumination des vitraux le soir.

