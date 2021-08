Ajat Eglise Saint-Martin Ajat, Dordogne Découverte d’une église romane, anciennement reliée au château Eglise Saint-Martin Ajat Catégories d’évènement: Ajat

Dordogne

Découverte d'une église romane, anciennement reliée au château

17 – 19 septembre

vendredi 17 septembre – 09h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre.

Eglise Saint-Martin 33 les Jarrissoux, 24210 Ajat

De l’église romane, primitivement reliée au château, il ne reste que deux travées carrées succédant à une abside semi-circulaire en cul de four. Une troisième travée, détruite, établissait la liaison avec l’un des donjons du château. L’église était voûtée en coupoles aujourd’hui démolies. Sur l’arc triomphal s’élève un clocher à arcades. A l’intérieur, l’abside est décorée d’arcatures sur colonnettes. L’extérieur est polygonal. Le sol intérieur a été surélevé. Le mur occidental est de construction postérieure à l’église et semble avoir été élevé après la destruction de la travée qui réunissait l’église au château.

