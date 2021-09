Thorigné-d'Anjou Eglise Saint Martin 49220 thorigné d'anjou Maine-et-Loire, Thorigné-d'Anjou Visite libre du village, de l’église Saint Martin, de la fontaine. Eglise Saint Martin 49220 thorigné d’anjou Thorigné-d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Thorigné-d'Anjou

Visite libre du village, de l’église Saint Martin, de la fontaine. Eglise Saint Martin 49220 thorigné d’anjou, 18 septembre 2021 10:00, Thorigné-d'Anjou. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint Martin 49220 thorigné d’anjou. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre du village, de l’église Saint Martin, de la fontaine. * Le clocher de plan carré a contreforts d’angle est décentré accolé à la nef le long du mur sud date du XIIIe siècle. Le chœur est couvert d’une belle voûte en pierre de style gothique Plantagenêt. Il est habillé d’un grand retable incurvé datant – pour sa partie centrale – de 1769 et représentant la Résurrection du Christ.

Cinq vitraux du Père Kim En Joong, père dominicain sud-coréen, d’inspiration moderne donnent une belle lumière à cette église inscrite aux Monuments Historiques en 1969.

Elle dépend de la paroisse de Saint Martin-en-Longuenée. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h30

*

Entrée libre

Eglise Saint Martin 49220 thorigné d’anjou rue du Ponceau 49220 Thorigné d’Anjou Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location49936901.jpg 0241953215

Une belle balade à pied au départ du parvis de l’église Saint Martin pour découvrir notamment les magnifiques vitraux du père Kim en Joong pour flâner tout au long de la rue ponceau, poursuivez vers la fontaine Saint Martin.

Crédits : Mairie Thorigné d’Anjou Gratuit mairie thorigné d’anjou

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Thorigné-d'Anjou Autres Lieu Eglise Saint Martin 49220 thorigné d'anjou Adresse rue du Ponceau 49220 Thorigné d'Anjou Ville Thorigné-d'Anjou lieuville Eglise Saint Martin 49220 thorigné d'anjou Thorigné-d'Anjou