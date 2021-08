Domeyrot Église Saint-Martial et Saint-Denis Creuse, Domeyrot À la découverte de l’église de Domeyrot Église Saint-Martial et Saint-Denis Domeyrot Catégories d’évènement: Creuse

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Martial et Saint-Denis Place de l’Église, 23140 Domeyrot Domeyrot 23140 Creuse

05 55 62 24 33

Église romane du XIIe siècle modifiée et restaurée aux XVe, XVIIe et XIXe siècles. Première église à être pourvue de vitraux en tapisserie d’Aubusson représentant la découverte de l’ADN, l’étoile du berger, les premiers pas de l’homme sur la lune, le puits et la flamme.

