Découvrez une église au cœur de Blessac Eglise Saint-Martial, 18 septembre 2021 11:00, Blessac.

Eglise Saint-Martial 1 rue du Château, 23200 Blessac Blessac 23200 Creuse

https://blessac.creuse-grand-sud.fr/

L’église actuelle est une partie de celle de l’ancien prieuré, dans laquelle se faisait l’office paroissial à l’autel de Saint-Martial.

Les tombeaux des vicomtes d’Aubusson et ceux des barons de La Borne étaient dans une chapelle de ce couvent, qui a été démolie pour y faire le chœur des religieuses (Joulietton, II, 133).

Blessac avait un prieuré de filles de l’ordre de Fontevraud, sa fête était l’Assomption de la sainte Vierge. La prieure était élective et triennale. Ramnulphe Ille du nom, Vicomte d’Aubusson donna, en 1049, la terre de Blessac à sa fille qui était supérieure d’une maison de l’ordre de saint Benoît.

Au commencement du XIIe siècle, Raymond IVe du nom, Vicomte d’Aubusson, remplaça ces religieuses par des moines de saint Augustin. Mais sa mère, alors prieure de Tusson, vint le voir et obtint de lui et des moines, que la communauté de Blessac accepta les modifications apportées par le bienheureux Robert à la règle de saint Augustin et se donnât à Fontevraud. Il prit lui-même l’habit de Fontevraud en 1120.

Blessac est une commune située tout près d’Aubusson, qui possède un riche patrimoine tant naturel que bâti. A Blessac, on s’offrira de belles balades en forêt et dans la vallée du Tranloup. Cette vallée est traversée par le ruisseau du Tranloup qui est un affluent de la Creuse. Cette vallée encaissée est classée en Zone Naturelle Intérêt Ecologique Faunistque et Floristque (ZNIEFF) de Type I. Aussi en se promenant on peut avoir la chance de croiser le cincle plongeur, protégé au niveau national ou bien encore la mésange charbonnière, le moineau domestique, le merle noir, le geai des chênes, la buse variable ou le milan royal. La richesse de l’écosystème permet également de retrouver un patrimoine floristique composé d’isopyre faux pigamon ou encore le lys martagon.

