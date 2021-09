Saint-Mamert-du-Gard Église Gard, Saint-Mamert-du-Gard Visite guidée Église Saint-Mamert-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Mamert-du-Gard

Visite guidée Église, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Mamert-du-Gard. Journée du patrimoine 2021 Église. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite guidée * La présence d’un prieuré à Saint-Mamert est attestée dès 1095. L’église actuelle est construite au XIIe siècle ; à plusieurs reprises elle connut des destructions et des restaurations. La dernière, réalisée en 1991, a rendu à l’édifice une parfaite lisibilité de son évolution. La visite proposée sera l’occasion de retracer les étapes successives qui ont conduit à l’église actuelle. Elle sera ponctuée par des anecdotes de l’histoire locale, faite de luttes et de réconciliations. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

*

Entrée libre

Église Place de l’église 30730 Saint-Mamert-du-Gard Saint-Mamert-du-Gard 30730 Gard

0466811029 https://www.mairiest-mamertdugard.fr/

“La présence d’un prieuré à Saint-Mamert est attestée dès 1095. L’église actuelle est construite au XIIe siècle ; à plusieurs reprises elle connut des destructions et des restaurations. La dernière, réalisée en 1991, a rendu à l’édifice une parfaite lisibilité de son évolution. La visite proposée sera l’occasion de retracer les étapes successives qui ont conduit à l’église actuelle. Elle sera ponctuée par des anecdotes de l’histoire locale, faite de luttes et de réconciliations.”

Crédits : Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 11:00 Catégories d’évènement: Gard, Saint-Mamert-du-Gard Autres Lieu Église Adresse Place de l'église 30730 Saint-Mamert-du-Gard Ville Saint-Mamert-du-Gard Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Église Saint-Mamert-du-Gard