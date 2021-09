Villebernier Église Saint-Mainboeuf Maine-et-Loire, Villebernier Eglise Saint-Mainboeuf Église Saint-Mainboeuf Villebernier Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Villebernier

Eglise Saint-Mainboeuf Église Saint-Mainboeuf, 18 septembre 2021 09:00, Villebernier. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Mainboeuf.

18 et 19 septembre Eglise Saint-Mainboeuf * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

*

Église Saint-Mainboeuf 1, rue Beauvoyer Villebernier Villebernier 49400 Launay Maine-et-Loire Remarquable par son clocher roman de type angevin du 11e siècle, l’édifice religieux est inscrit au titre des Monuments Historiques et labellisé église accueillante en Anjou.

Crédits :

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Villebernier Autres Lieu Église Saint-Mainboeuf Adresse 1, rue Beauvoyer Villebernier Ville Villebernier lieuville Église Saint-Mainboeuf Villebernier