Visite de l'Eglise Saint-Magloire de Telgruc-sur-Mer. Eglise Saint Magloire / Telgruc-sur-Mer Argol

Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint Magloire / Telgruc-sur-Mer. Gratuit

18 et 19 septembre

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Eglise Saint Magloire / Telgruc-sur-Mer Place de l'église, 29560, Telgruc-sur-Mer Argol 29560 Finistère

Telgruc vient du breton tal (front) et de cruc (butte)

l’église est Inscrite sur la liste des monuments historiques en 1947 (fiche Mérimée PA00090455) D’abord sous le patronage de Saint-Pierre, l’église adopte ensuite le vocable de Saint-Magloire. La construction de l’église remonte à la seconde partie du 16ième siècle.

Au milieu du 19ième siècle, l’église est en mauvais état et doit être restaurée.

Le 3 septembre 1944, un déluge de bombes écrasa le bourg de Telgruc-sur-Mer, faisant 100 victimes.

Seuls demeurèrent debout, parmi les ruines, le clocher de l’église, l’arc de triomphe et quelques pans de murs. Le clocher est entièrement démonté et reconstruit.

La consécration a lieu le 20 mai 1951.

