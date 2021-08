Raon-l'Étape Église Saint-Luc Raon-l'Étape, Vosges Visite libre d’une église du XIXe siècle Église Saint-Luc Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

Vosges

Visite libre d’une église du XIXe siècle Église Saint-Luc, 18 septembre 2021 10:00, Raon-l'Étape. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Luc. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre d’une église du XIXe siècle * Visitez librement l’église : passez la porte, contemplez son orgue majestueux, et admirez les 14 stations du chemin de croix installées sur les murs des bas cotés de la nef. Le chemin de croix représente un ensemble exceptionnel en terre cuite, datant de la 2e moitié du XIXe siècle. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h30

*

Gratuit.

Église Saint-Luc Bourg, 88110 Raon-l’Étape Raon-l’Étape 88110 Vosges

https://cibul.s3.amazonaws.com/location11179347.jpg 03 29 41 28 65 http://www.ot-raon.fr/

Église de construction originale : ses colonnades ont permis de la surnommer “petite Madeleine”. En raison de la proximité d’un canal, aujourd’hui couvert, qui rendait le sol marécageux, la tour a été érigée au-dessus du chœur. On y trouve un orgue Rigenbach de 1930 composé de 44 jeux et 3 000 tuyaux, et des vitraux datant du début XXe siècle.

