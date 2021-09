Nantes Eglise Saint Luc Loire-Atlantique, Nantes Lecture concert Compagnie Moradi Eglise Saint Luc Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 18 septembre, 17h00 Lecture concert Compagnie Moradi * Lecture-concert,

La Cie Moradi propose une lecture-concert avec un invité de marque, Jean-Marc Fauché, musicien international (baroque/classique).

Bassiste et violoniste, ce dernier vit entre Nantes, Paris et le Portugal. Il nous propose un voyage européen par les oreilles, avec de nouvelles partitions qu’il a découvert pendant le confinement.

Quant à l’auteur & comédien Ronan Cheviller, il donnera la lecture d’extraits du Manuscrit du Br : « Chapitre I : « Un vague sentiment européen ».

“Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans”

